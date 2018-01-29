مستشفى الملك سعود تستقبل أكثر من 195 ألف مريض بالطوارئ العام الماضي

سالم المطيري(صدى):

أعلنت صحة القصيم، اليوم الإثنين، عن إحصاءات مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة لعام 1438 هـ.

وأشارت الصحة، في تغريدة لها عبر موقع التدوين الصغير ” تويتر ” إلى أن عدد حالات التنويم بلغ 300 سرير، بينما بلغ مراجعي قسم الطوارئ إلى 195 ألف و259 مريضًا.

وتابعت، أنه وصل عدد مراجعي العيادات الخارجية إلى 196 ألف و281 مريضًا، كما بلغ مراجعي عيادات السكري 14886 مريضًا، وتخطى عدد الفحوصات المخبرية 139 ألف مريضًا.

وأضافت أنه بلغ إجمالي عدد الولادات 3614 ولادة، بينما وصل عدد إجمالي العمليات إلى 4033 عملية.