كاتبة سعودية تروى 25 قصة حول البنات والحموات في معرض القاهرة للكتاب

عادل الحربي(صدى):

شاركت الكاتبة السعودية الدكتورة بسمة السيوفي، في الصالون الثقافي بجناح المملكة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49.

ووقعت ” السيوفي ” أحدث إصدارتها تحت عنوان ” يوميات مع حموات ” ، بحضور الملحق الثقافي لسفارة خادم الحرميت الشريفين بالقاهرة خالد بن عبدالله النامي وعدد من رواد الجناح.

وروت بأسلوبها الساخر 25 حكاية مليئة بالمؤامرات والمقالب والمفاجآت والعجائب التي تدور بين البنات والحموات، مؤكده أنه في ظل ارتفاع معدلات الطلاق وتفكك العلاقة الأسرية، أصبح إلزامًا تعليم الفتيات في المدارس والجامعات كيفية التعامل مع أم الزوج.

وعبرت عن سعادتها البالغة للمشاركة في جناح المملكة، مؤكده أن معرض القاهرة للكتاب هو إحدى المناورات الثقافية العربية والعالمية، موضحه أن المرأة السعودية الكاتبة والأديبة والشاعرة حققت العديد من الإنجازات في المجالات الأدبية المختلفة وتخطو بخطوات ثابتة نحو النجاح والتميز علي المستوي العربي والدولي.