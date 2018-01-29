الأحزاب والقوى السياسية تصدر بيانا عن الأوضاع في عدن

فهمي محمد(صدى):

أصدرت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية، بياناً عن الأحداث الواقعة في عدن منذ أمس الأحد، مؤكدة رفضها لكل محاولات الانقلاب على الشرعية من قبل مليشيا المجلس الانتقالي.

وأكدت الأحزاب، أن هذه الأحداث تخدم القوى الانقلابية في صنعاء، وكذلك ستؤدي إلى إفشال جهود تحالف دعم الشرعية بيقيادة المملكة، إضافة إلى خدمة المشروع الإيراني.

وأشاد البيان، بدعوات القيادة والحكومة بالوقف الفوري لإطلاق النار، داعياً إلى تطبيع الأوضاع في عدن، بالإضافة إلى إزالة كل المعوقات التي تحول دون عودتها للعمل.

وأوضح البيان، أن حل هذه المأساة يكون بالعمل على استعادة الدولة وتعزيز مؤسساتها، ونبذ الخلافات وتوحيد الجهود لاستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.