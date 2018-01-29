بالصور.. تدشين هافال بـ 3 مدن في المملكة

علي القحطاني(صدى):

أقامت هافال ، حفل في مدينة الرياض بحضور السفير الصيني في المملكة لي هوا شين بصحبة القنصل العام جياو ليو تشينج بجانب المسئولين في شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة وكيل هافال بالمملكة على زيد القريشي وفيصل القريشي وحشد من رجال الأعمال والاعلام ، لتقديم السيارة الصينية الجديدة هافال للسوق السعودي .

كما قام وكيل هافال كذلك بافتتاح فرعين آخرين للعلامة في مدينتي جدة والدمام لينضموا لفرع الرياض فيما شهد الحفل السحب على مجموعة من الجوائز للعملاء والحاضرين شملت سيارة هافال H2 وساعات ثمينة وكاميرات وحقائب كما شمل الحفل العديد من الفقرات المختلفة والمتنوعة.

وتعد هافال الفرع الأكثر فخامة لعلامة جريت وول التي تعتبر بين أكبر مصنعي السيارات متعددة الاستخدامات في الصين وأصبحت هافال علامة مستقلة بذاتها في عام 2013 ، والسيارات التي طرحت في السوق السعودي هي H2 وH9 والأولي سيارة بخمسة مقاعد ومحرك من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر بشاحن توربيني بقوة 150 حصان وعزم دوران 210 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

أما السيارة الثانية فتأتي بسبعة مقاعد وتحمل محرك 4 أسطوانات سعة 2 لتر بشاحن توربيني بقوة 215 حصان وعزم دوران 324 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.