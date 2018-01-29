بالفيديو.. بيرنهارد: متحمس كثيرا للمشاركة في سباق الأبطال بالسعودية

نواف السالم(صدى):

أعرب تيمو بيرنهارد، الفائز ببطولة لو مان وبطولة العالم للتحمل مرتين عن سعادته وحماسه للمشاركة في سباق الأبطال المقام بالمملكة.

وقال ” بيرنهارد ” ، ” قبل 29 عامًا زرت سباق الأبطال كمشاهد مع والدي.. وقريبًا سأحضره كمتسابق في السعودية ” ، مؤكدًا على شغفه بالانضمام للسباق.

وجدير بالذكر، أن المملكة ستستضيف بطولة سباق الأبطال للسيارات، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، خلال فبراير المقبل، وستقام البطولة باستاد الملك فهد الدولي، يومي الثاني والثالث من فبراير، بمشاركة العديد من أبرز السائقين حول العالم.

