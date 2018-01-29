بنك HSBC يستعين بمستثمر إسلامي للاستثمار في المملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلن بنك HSBC، استعانته بشركة ” أركابيتا ” التي تعد مستثمر متوافق مع الشريعة الإسلامية؛ لتقدم له الاستشارات الخاصة بالعمل في المملكة وتحديد وتسهيل عملية تمويل الأصول وبيعها.

كما يوفر المستشمر المتوافق مع الشريعة خدمات أخرى لعمل البنك في المملكة مثل الهيكلة والعناية الواجبة بصناديقه، وهو ما يعتبر خدمة استشارية متكاملة في مجالات الاستثمارات.

ومن جانبها قالت شركة ” أركابيتا ” : ” مع رؤية السعودية 2030 ومرونة وازدهار سوق الخدمات اللوجستية في دبي، لا تزال المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أسواقاً رئيسية لشركة أركابيتا “.

وتأتي استثمارات البنك في الممكلة بمبلغ 150 مليون دولار في مجالات تستهدف الإمداد والتموين ” لوجيستية ” ، كما تحتل القطاعات اللوجستية السعودية والإماراتية المرتبة الثالثة والخامسة الأكثر جاذبية في الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشر أجيليتي للسوق اللوجستية.