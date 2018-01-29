محاكمة والدين عثر على طفلهما وسط الفئران

واشنطن(صدى):

قضت محكمة أمريكية بإطلاق سراح والدين مقابل 15 ألف دولار مع مثولهما أمام المحكمة الشهر المقبل ، لاتهامهما بسوء معاملة والفشل في رعاية طفل قاصر .

وتعود التفاصيل عندما لاحظ عامل طرود عندما كان يوقم بتوصيل طرد لمنزل الوالدين ، وجود الطفل وحيداً في ظروف قاسية ولا يوجد أحد غيره في المنزل، فقام على الفور بإحضار شرطي للمنزل ، حيث عثر على الطفل ذو الـ 5 سنوات في ظروف بؤس ، حيث كانت الشقة مليئة بـ “ البراز البشري ” وبها حشرات وفئران حية وميتة، ونقل أحد الأبناء إلى المستشفى لوجود بقع على جلده واتضح أن البقع نتيجة لوجود حشرات تحت الجلد، كما عثر على بقع دم في الشقة بعضها في الحمام وعلى الأرضيات.

وأكد مصدر أمني لصحف محلية ، أن الوالدين لديهما 3 أطفال آخرين هما ابنتان تبلغان من العمر 13 و12 عاماً، فضلاً عن ولد يبلغ من العمر 15 عاماً ، كما أنهما غير فقيرين حيث تعمل الأم ممرضة ويعمل الأب موظف بهيئة النقل ، معتبراً أن تلك القضية يمكن وصفها بقضية إساءة المعاملة الوحشية والإهمال.