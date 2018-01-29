موجة حارة تتسبب بانقطاع التيار عن 10 آلاف منزل بأستراليا

كانبرا(صدى):

تسبب الحر القائظ اليوم الإثنين في استراليا، بانقطاع الكهرباء عن أكثر من 10 آلاف منزل، في ثاني أكبر ولايات أستراليا، من حيث عدد السكان؛ وذلك بسبب التحميل الزائد على شبكات الكهباء التي تعمل بأقصى طاقتها في البلاد.

وتعدت درجة الحرارة 40 درجة مئوية، في مطلع الأسبوع بولاية ” فكتوريا ” ؛ ما تسبب في زيادة الطلب المنزلي بشكل حاد؛ لتشغيل مكيفات الهواء ومضخات المسابح، كما أجُبر منظمي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، على إغلاق سقف الملعب في المباراة النهائية في بطولة الرجال مساء أمس.

يُذكر ان هذه الانقطاعات في شبكات توزيع الكهرباء، تأتي بعد أقل من عام من معاناة ” سيدني ” من انقطاعات مشابهة خلال موجة حارة، وبعد 16 شهرًا من انقطاعات على مستوى ولاية جنوب استراليا، كما أنه من التوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الأيام المقبلة.