التسلسل الجيني لمرض الجدري يتعرض لانتقادات كبيرة

أوتاوا(صدى):

قام عالمان، من جامعة ألبيرتا الكندية، بنشر مخطط التسلسل الجيني لمرض الجدري، ونشرا نتائج دراستهما في الموقع الالكتروني لدورية ” بلوس وان ” العلمية.

وأثار المخطط استياء وانتقادات عديد من العلماء والمختصين، والذين يخشون من أن يُحفز نشر مخطط مرض الجدري على إحياء هذا المرض الخطير مرة ثانية، وأن يستغله البعض لشن اعتداءات بيولوجية ونشر هذا الوباء من جديد.

وقال عالم الفيروسات الألماني شتيفان بيكر أن ” هناك بالفعل ما فيه الكفاية من لقاحات ضد مرض الجدري ولا داعي لتطوير لقاحات أخرى ” ، بينما وصف عالم الفيروسات توماس إنغليسبي، من مركز الأمن الصحي في جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، هذه الخطوة بأنها ” خطأ فادح ” .

وجدير بالذكر أنه قامت منظمة الصحة العالمية بتنظيم حملة عام 1967 للقضاء على هذا الوباء الفتاك، لتعلن عام 1980 نجاحها في القضاء عليه نهائيًا.