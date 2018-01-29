” الخليج للدراسات الإيرانية ” يشارك في جناح المملكة بمعرض القاهرة للكتاب

القاهرة(صدى):

شارك مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية في جناح المملكة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، بعدة إصدارات هامة حول الشأن الإيراني الداخلي والخارجي.

وأوضح مدير تحرير المركز فزار السيحاني، أن أبرز الكتب التي يشارك بها المركز تحمل عناوين ” الفقية والدين والسلطة ” للدكتور محمد صقر السلمي والباحث محمد السيد الصياد، وكتاب ” التوغل الإيراني في المغرب العربي ” وغيرها من الكتب والدراسات التي تعني بالشأن الإيراني وكشف المخططات الإيرانية في المنطقة العربية.

وأكد ” السيحاني ” على استقلالية المركز، حيث يعمل على تقديم استشارات ودراسات استراتيجية واستشرافية متخصصة ذات جودة عالية في الشأن الإيراني، بالإضافة إلى دراسات معمقة عن علاقات إيران مع دول العالم، كما يقدم دورات شاملة متخصصة في الشأن الإيران.