غوارديولا يفتح النار على الحكام: عليكم حماية اللاعبين

طلال الغامدي(صدى):

وجه بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، الانتقاد اللاذع إلى حكم مباراة فريقه أمام كارديف سيتي، في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وطالب غوارديولا الحكام بحماية اللاعبين بشكل أكبر؛ وذلك على خلفية تعرض لاعبه ليروي ساني لإصابة قوية، و حصول اللاعب المتسبب في الإصابة على إنذار فقط.

وأضاف ” غوارديولا ” : ” قلت مراراً كل ما يجب على الحكام فعله هو حماية اللاعبين، لا أتحدث عن لاعبي سيتي فقط بل عن جميع اللاعبين ” ، موضحًا أنه يعتبر اللاعبين فنانين يجب حمايتهم.