يداك تعبر عن شخصيتك فدلليها بهذه الطرق البسيطة

نورة الشهري(صدى):

يداكِ هي أنتِ، فهي تعكس اهتمامك بجمالك وعنايتك بمظهرك، وتضيف إلى جاذبيتك وأنوثتك، لذلك فمن الضروري أن توليها عنايةً واهتماماً، وتخصّصي لها جزءاً من وقتك.

العناية بالاظافر

ولأن الأساس في جمال الأظافر هو صحّتها، وخلوّها من مظاهر التشقق والجفاف، لتبقى جميلةً وبرّاقة، فوشيا تقدم لكِ النصائح التالية:

النظام الغذائي الصحّي

إن غذاءك الصحّي والسّليم، لا ينعكس في إشراقة وجهك ونشاطك اليومي فقط، بل يظهر تأثيره على كل جزءٍ منك، بما فيها أظافرك، وللحفاظ عليها قويّةً وخالية من التقصّف، عليكِ بالإكثار من تناول الزبادي والحليب لاحتوائهما على الكالسيوم الضروري لنمو الأظافر، كما أن تناول التفاح والثوم والبصل، يؤمن الكبريت وهو أحد المكونات التي تدخل في تركيب الأظافر، وعليك أيضا بشرب كمياتٍ كبيرة من الماء كل يوم للحفاظ على رطوبة الجسم ومن ثمّ الأظافر.

تجنّبي القسوة على أظافرك

إن استخدامك لمادة الأسيتون القويّة في إزالة طلاء الأظافر يتسبب بجفافها، وطالما أن البدائل الطبيّة متوافرة في الصيدليّة، فليس عليكِ الالتزام بها، كما أن اعتمادك على أظافرك كبديلٍ لفتّاحة العلب، أو في تقشير الأغلفة البلاستيكيّة، يُنهِكُها ويتسبب في تكسيرها، لكنّ تنبّهك لارتداء القفازات قبل جلي الأواني، أو التعامل مع المنظفات الكاشطة والمخرّشة، مثل الكلور وغيره يقيها من التكسّر والتلف.

غذّي أظافرك بزيت الزيتون

يتميّز زيت الزيتون بقدرةٍ كبيرة على تغذية البشرة وعلاج تقصف الأظافر، لذلك قومي مرة كل أسبوع بغمس أظافرك فى إناءٍ مملوء بزيت الزيتون لمدة 10 دقائق، وبعد فترةٍ قصيرة ستحصلين على نتيجةٍ رائعة.

دلّكي أظافرك

إنّ قيامك بتدليك أظافركِ بصورة مستمرّة، وبحركاتٍ دائريّة، ينشّط الدورة الدموية ويحفّز نمو الأظافر بصورةٍ صحيّة.