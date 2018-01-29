عمل القريات يضبط 4 مخالفات لتطبيق توطين عمل المرأة

عادل الحربي (صدى):

نفذ فريق التفتيش بمكتب العمل بمحافظة القريات أمس، حملة تفتيشية شملت أكثر من 12 منشأة في قطاع بيع المستلزمات النسائية.

وأوضح مدير مكتب عمل القريات مفضي العنزي أن الحملة أسفرت عن ضبط مخالفتين للمادة 36 ومخالفتين للمادة 33، فيما تم إنذار أكثر من 3 منشآت.

وبين العنزي أن مفتشي الحملات قاموا خلال جولاتهم الميدانية بتزويد أصحاب العمل والعاملين بالمعلومات والإرشادات الفنية، ما يحقق تلافيهم لمخالفات نظامي العمل والإقامة مستقبلاً، داعيًا الجميع إلى عدم التهاون في تطبيق القرارات الواردة فيها حتى لا يقعوا في المخالفات.