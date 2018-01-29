انتقال ” الزين ” من الأهلي إلى الفيحاء بنظام الإعارة

نواف السالم(صدى):

انتقل اللاعب أحمد الزين، لاعب نادي الأهلي، إلى نادي الفيحاء بنظام الإعارة، حتى نهاية الموسم، وذلك بعد إنتهاء إدارة نادي الفيحاء من إجراءات انتقال اللاعب.

وتمت مراسم التوقيع بمقر النادي، بعد ظهر اليوم الإثنين، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام على الفريق الأول محمد الدهش، ومدير المركز الإعلامي محسن الرشيدي.

كما تقدمت إدارة النادي بالشكر إلى رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي سمو الأمير تركي بن محمد العبدلله الفيصل آل سعود، وذلك تقديراً لتعاونه في إنهاء الصفقة.