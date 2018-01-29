القبض على عشريني فول سيارته وهرب دون دفع قيمة ” البنزين ” بعفيف

عادل الحربي(صدى):

قامت الدوريات الأمنية بمحافظة ” عفيف ” بالقبض على شاب عشريني، متهم في تعبئة وقود من إحدى محطات البنزين، والهروب دون دفع القيمة.

وتمكنت الجهات الأمنية من إيقاف احدى المركبات المشتبه بها، واتضح أنها يقودها شاب في العقد الثاني من عمره، وبعد التفتيش عُثر بحوزته على الهاتف الذي يدعي عامل المحطة أخذه منه، كما عثر في المركبة على شاشة تلفاز مسطحة وسماعات كبيرة ومنشار كهربائي.

يُذكر أن غرفة عمليات الأمن، تلقت بلاغًا من عامل محطة وقود شرق المحافظة، مفاده قيام شخص بتهديده بعصا حديدية وأخذ هاتفه المتنقل بالقوة والهروب من الموقع، دون دفع تكاليف الوقود الذي زوّد به مركبته، وعليه تم إيقافه وإحالته لمركز شرطة عفيف لاستكمال التحقيقات والإجراءات اللازمة معه.