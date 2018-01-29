هيئة المواصفات تنظم برنامجا تدريبيا عن ” الكايزن ” لمنسوبي 13 جهة حكومية

علي القحطاني(صدى):

نظم مركز التدريب بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اليوم ، برنامجاً تدريبياً بعنوان ” تطبيق أنشطة الكايزن ” ، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ” JICA ” .

ويشارك في البرنامج التدريبي ومدته ثلاثة أيام، أكثر من 60 مشارك ومشاركة من 13 جهة حكومية، ويقدمها متخصصون يابانيون في تطبيق منهجية كايزن.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي كأحد أهم ثمار برنامج التعاون السعودي الياباني من ضمن الرؤية المشتركة بين البلدين.

وكانت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قد بدأت في التطبيق الفعلي لأولى مبادرات التعاون المشترك بين المملكة واليابان ضمن الرؤية السعودية اليابانية المشتركة 2030، التي تم توقيع مذكرة تعاون بشأنها بين الجانبين في مارس الماضي.

وتستهدف هذه المبادرة رفع كفاءة الأداء المؤسسي في هيئات ومؤسسات المملكة بالتعاون مع متخصصين من اليابان عبر تطبيق منهجية كايزن من أجل تحسين جودة الأداء وبيئة العمل والخدمات المقدمة للمستفيدين.