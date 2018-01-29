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  3. ” سجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ” عقوبة المساس بالنظام العام

” سجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ” عقوبة المساس بالنظام العام

” سجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال ” عقوبة المساس بالنظام العام
نايف السالم(صدى):

أقرت النيابة العامة صباح اليوم الإثنين، عقوبة جديدة سيتم تطبيقها على كل من يقوم بإنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، وذلك سواء عن طريق الشبكة المعلوماتية مباشرةً أو إعدادها أو إرسالها عن طريق الشبكة ذاتها، وذلك باعتبارها ” جريمة معلوماتية ” .

وأكدت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذه الجريمة سيعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال.


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