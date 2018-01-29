قرصنة تجبر آلات النقد على إلقاء النقود خارجها وسط تحذيرات عالمية

واشنطن(صدى):

يستهدف مجرمي الانترنت آلات النقد في الولايات المتحدة الأمريكية، باستخدام أدوات تجبرها على إلقاء النقود خارجها تحت مسمى مخطط القرصنة ” جاكبوتينغ “.

وحذرت شركتا ” ديبولد نيكسدورف ” و ” إن سي أر كورب ” أكبر صانعي أجهزة صراف آلي في العالم، من عملية القرصنة في ظل تزايد عمليات ” جاكبوتينغ ” حول العالم، ولم تذكر حجم الأموال المفقودة أو ضحايا بعينهم.

يُذكر أن هذا النمط من الهجمات الإلكترونية انطلق العام الماضي في المكسيك، وتأكدت أول خسائر لهجمات ” جاكبوتينغ ” في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.