قرصنة تجبر آلات النقد على إلقاء النقود خارجها وسط تحذيرات عالمية
يستهدف مجرمي الانترنت آلات النقد في الولايات المتحدة الأمريكية، باستخدام أدوات تجبرها على إلقاء النقود خارجها تحت مسمى مخطط القرصنة ” جاكبوتينغ “.
وحذرت شركتا ” ديبولد نيكسدورف ” و ” إن سي أر كورب ” أكبر صانعي أجهزة صراف آلي في العالم، من عملية القرصنة في ظل تزايد عمليات ” جاكبوتينغ ” حول العالم، ولم تذكر حجم الأموال المفقودة أو ضحايا بعينهم.
يُذكر أن هذا النمط من الهجمات الإلكترونية انطلق العام الماضي في المكسيك، وتأكدت أول خسائر لهجمات ” جاكبوتينغ ” في الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.
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