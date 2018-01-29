بالفيديو.. ” الردع السعودي ” يفند شائعات الجزيرة الصهيونية حول أملاك الوليد بن طلال

نايف السالم(صدى):

فند حساب ” الردع السعودي ” مزاعم النظام القطري الصهيوني التي روج لها عبر منصاته الإعلامية المخادعة عن تعرض الأمير الوليد بن طلال للتعذيب ومصادرة أملاكه.

ونشر الحساب مقطع فيديو قصير يظهر الاستقبال الحافل للأمير الوليد بن طلال اليوم الاثنين فور وصوله إلى مقر شركته المملكة القابضة في العاصمة الرياض.

وكانت الجهات المعنية قد أطلقت سراح الأمير الوليد بن طلال بعد أكثر من شهرين على توقيفه في فندق “ الريتز كارلتون ” بالرياض.

ونفى الأمير الوليد بن طلال في مقابلة قبل خروجه الشائعات المتداولة حول تعرضه لإساءة المعاملة، وأكد أنه يلقى معاملة طيبة، ووصف شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب.