المرصد السوري: مقتل 16 مدنيا في قصف جوي على أرياف إدلب

دمشق(صدى):

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 16 مدينًا في قصف جوي على قرى وبلدات أرياف إدلب الجنوبية والشرقية.

وقال المرصد في بيان صحفي الإثنين، إن الطائرات الحربية استهدفت صباح اليوم، أماكن منطقة سوق البطاطا شمال بلدة سراقب وبلدة أبو الضهور وبلدات وقرى الشيخ إدريس ومرديخ والغدقة وجرجناز ومعصران.

وأشار إلى أن الغارات تسببت في مقتل 16 مدنيًا بينهم 11 قتلوا في قصف على بلدة سراقب، وسيدة وأربعة من أطفالها قضوا ببلدة معصران، لافتًا إلى أن الغارات الجوية أدت إلى وقوع عدد كبير من الجرحى.