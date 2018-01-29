التخيفي: بدأنا في العمل على تنفيذ 45 مسح ميداني

عادل الحربي (صدى):

تقيم الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الإثنين، اللقاء التعريفي بالمنتجات الاجتماعية الجديدة وهي مسوح التعليم والتدريب و كبار السن و ذوي الإعاقة والمساكن، وذلك في مقر الهيئة، بحضور العملاء والشركاء في الإعلام، بهدف دعم قراراتهم وسياستهم.

وقال فهد بن سليمان التخيفي معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء، في بداية اللقاء: ” الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الرسمي والوحيد للإحصاءات السعودية، ومن أهم أدوارها دعم متخذي القرار وراسمي السياسات في جميع القطاعات “.

كما أكد ” التخيفي ” أن الهيئة أنجزت في عام 2017مـ، 40 مسحًا ميدانيًا، منها 13 مسحًا جديدًا، بينما في عام 2018مـ بدأت العمل على تنفيذ 45 مسحًا ميدانيًا، منها 11 مسحًا جديدًا.