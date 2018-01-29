تركيا تستهدف سد ” 17 نيسان ” بعشوائية.. وتهديد حياة الآلاف

أنقرة(صدى):

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، أن قوات الجيش التركي تقصف سد 17 نيسان، بشكل عشوائي؛ بهدف إغراق مدينة عفرين شمال سوريا.

وأضاف المرصد، الطائرات التركية تقصف بشكل مستمر منذ منتصف ليل الأحد، في مناطق محيطة بالسد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية للسد.

ويقع سد 17 نيسان، على بعد 12 كيلو متر إلى الشمال من مدينة عفرين، شمال سوريا، وتحاول القوات التركية استهدافه باستمرار لتخريبه، حيث قامت باستهدافه 3 مرات في عشرة أيام، ما يهدد حياة الآلاف.