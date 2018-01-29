اندلاع حريق بجامعة ” بيشة ” يتسبب في إخلاء طالبات الكلية العلمية

أبها(صدى):

اندلع اليوم الإثنين، حريق بجامعة ” بيشة ” حريق بالسور الداخلي للكلية، والذي على إثره أخلت الجهات المسؤولة طالبات الكلية العلمية.

وقال الدكتور محمد عجيم، المتحدث الرسمي لجامعة ” بيشة ” ، أنه تم صباح اليوم إخلاء طالبات الكلية العلمية بجامعة ” بيشة ” ؛ احترازيًا بسب الحريق الذي نشب بالسور الداخلي للجامعة، وتم نقل 3 طالبات منهن إلى المستشفى بعد إصابتهن بالهلع.

يُذكر أنه لم يحدث إي إصابات بين الطالبات أو منسوبي الكلية، وأنه تم السيطرة على الحريق، ويجرى الآن مباشرة الحادث لكشف أسبابه.