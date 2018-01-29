رجل يقتل ابنه ويدعي تقديمه قربانا للآلهة

عمان(صدى):

أرتكب رجل أردني جريمة بشعة ، حيث قام بالإعتداء على ابنه الصغير البالغ من العمر ” 5 أعوام ” ، بخنقه حتى الموت ، ثم القاء جثته في إحدى برك الماء بمنطقة الرويشد الأردنية .

وقال مصدر أمني أردني في تصريحات إعلامية ، أن الرجل الذي اقترف الجريمة وقام بقتل ابنه خنقاً، تم القبض عليه خلال محاولته الهرب مع شخص آخر خارج البلاد بطريقة غير شرعية، وبعد التحقيق معه، اعترف الجاني بفعلته.

وأضاف المصدر ، أن التحقيقات لا تزال مستمرة مع المجرم الذي بينت بأنه يحمل الفكر التكفيري، حتى يتم الكشف عن دوافع هذه الجريمة البشعة، وأوضح المصدر الأمني أن “قوات البادية” الأردنية، كانت قد عثرت على جثة الطفل ذو الخمسة أعوام بعد بحث مطول في بركة الماء التي أشير إليها في منطقة الرويشد في البادية الشمالية للمملكة الأردنية.

وكانت وسائل إعلامية محلية أخرى قد نقلت، أن المجرم كان قد قال خلال الإعترافات التي أدلى بها أثناء التحقيق، أنه أقدم على خنق طفله ورميه في بركة الماء استجابة لأوامر إلهية، وأنه كان قد قدمه كنوع من “القربان” إلى الله –على حسب قوله-.