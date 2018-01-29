بالصور.. التنمية الاجتماعية بمكة وهدية الحاج والمعتمر ينظمان برنامج ” بهجة الدوام “

نايف السالم(صدى):

نظم مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة يوم الأحد الموافق ١٤٣٩/٥/١١هـ وبالتعاون مع جمعية هدية الحاج والمعتمر برنامج (بهجة الدوام) لمنسوبي ومنسوبات المركز من تقديم الدكتور إبراهيم السماعيل والأستاذ عبدالعزيز السريع.

يهدف البرنامج إلى نشر مفهوم البهجة والسعادة في الحياة العملية وخلال الدوام بين منسوبي المركز وإكتساب مهارات جديدة في حب العمل والآداء المتميز من خلال عدة محاور أهمها: التقاط السعادة، الحب بالتكيف، الشحن بالعبور، البريق الداخلي.

وفي ختام البرنامج شكر مدير المركز الأستاذ / ساعد بن محيل الصواط مقدمي البرنامج والقائمين على جمعية هدية الحاج والمعتمر لمبادرتهم الكريمة في المساهمة لإنجاح البرنامج وقدم لهم شهادات الشكر والتقدير وبعض الهدايا التحفيزية.

