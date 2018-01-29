بالصورة.. ” سديم الجبار ” بسماء جدة

نايف السالم(صدى):

نشرت الجمعية الفلكية بجدة، صورة عالية الجودة لـ ” سديم الجبار ” في سماء مدينة جدة، مشيرة إلى أنه عبارة عن سحابة ضخمة من الغاز والغبار تبعد عن الأرض مسافة 1.500 سنة ضوئية.

وقالت الجمعية في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” سديم الجبار بسماء مدينة جدة تصوير م.ماجد ابوزاهرة بواسطة كاميرا رقمية مع عدسة 300 ملم فقط بدون تلسكوب وتحسين الصورة بأحد برامج المعالجة. سديم الجبار من أجمل المنظار في سماء الليل خلال فصل الشتاء وهو عبارة عن سحابة ضخمه من الغاز والغبار تبعد عنا مسافة 1,500 سنه ضوئية “.