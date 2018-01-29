أمانة المدينة تفحص أكثر من 700 عينة من مواد الردم

نايف السالم(صدى):

صرح مدير الإدارة العامة للإشراف والتنفيذ بوكالة المشاريع في أمانة منطقة المدينة المنورة، المهندس عبدالله بن عبدالوهاب العقيل، بأنه خلال الربع الأول من هذا العام 1439هـ قام مندوبي إدارة المختبرات الهندسية وتحت إشراف مدير الإدارة المهندس محمد بن عبدالله عبدربه بزيارات ميدانية عشوائية بعدد6765 زيارة على مشروعات ضبط الجودة لحفريات المرافق العامة.

وأضاف ” العقيل ” ، أنه نتج عن الزيارات تحرير أكثر من 170 مخالفة فنية على المقاولين العاملين بهذا المجال والمختبرات الهندسية الخاصة المشرفة عليهم، كما تم إجراء الاختبارات الحقلية والمعملية على أكثر من 730 عينة من مواد الردم، وذلك للتأكد من مطابقتها لإشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وتابع ” العقيل ” أنه ضمن برنامج ضبط جودة مصانع الخرسانة الجاهزة تم القيام بزيارات ميدانية لمصانع الخرسانة للكشف على التجهيزات الأساسية والجهاز الفني وتحديد المتطلبات بواقع أكثر من 460 زيارة ميدانية، كما تم إجراء الإختبارات الحقلية والمعملية على أكثر من 298 عينة خرسانية وعدد 95 عينة للمواد المكونة لها.

وبلغت عدد عينات المنتجات الخرسانية التي أجريت عليها اختبارات تأكيد الجودة عدد 91 عينة؛ بالإضافة إلى الزيارات الميدانية لمصانع الإسفلت والتي بلغت 53 زيارة، بينما أجريت الاختبارات الحقلية والمعملية على أكثر من 152عينة إسفلت وذلك لتأكيد مطابقتها للجودة.

وأشار ” العقيل ” إلى أنه تم عقد دورتين تدريبيتين تحت مسمى ” الهندسة القيمة ” و ” تطبيق مواصفات الأعمال المدنية في مشاريع تمديد المرافق العامة ” .