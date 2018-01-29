بالفيديو..احتساب ضغط الهواء كاستهلاك على فاتورة المياه
رصدت عدسة ” صدى ” جريان تروس عداد مياة؛ في أحد العقارات بحي منفوحة في الرياض، دون وجود مياه.
ويذكر أنه تم رصد تلك الواقعة قبل موعد ضخ المياه للعقار بساعات؛ مما يثبت أنه يتم حساب ضغط الهواء في الأنابيب كاستهلاك على المشترك، وهو ما يؤدي لاحتساب فاتورة المياه بمبلغ كبير دون استهلاك فعلي للمياه.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3482 ] نشر منذ 26 دقيقة
اف اف اف
يا راسي ههههههههههههههههههههههههههههه
اد[ عدد التعليقات: 603 ] نشر منذ 13 دقيقة
افتح الخزان وبين ان الماء مايصب صوت هواء اوماء بعديم اتصل عليهم وبلغهم و يصلحونه