بالفيديو..احتساب ضغط الهواء كاستهلاك على فاتورة المياه

سعيد العجل(صدى):

رصدت عدسة ” صدى ” جريان تروس عداد مياة؛ في أحد العقارات بحي منفوحة في الرياض، دون وجود مياه.

ويذكر أنه تم رصد تلك الواقعة قبل موعد ضخ المياه للعقار بساعات؛ مما يثبت أنه يتم حساب ضغط الهواء في الأنابيب كاستهلاك على المشترك، وهو ما يؤدي لاحتساب فاتورة المياه بمبلغ كبير دون استهلاك فعلي للمياه.