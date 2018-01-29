الربيعة يستعرض الجهود الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة للدول المنكوبة

علي القحطاني(صدى):

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي مهند هادي.

واستعرض الجانبان الجهود الإغاثية والإنسانية التي قدمتها المملكة من خلال المركز للدول المنكوبة في أرجاء العالم وبالأخص اليمن، وبحثا البرامج المشتركة في مجال الأمن الغذائي وسبل تذليل الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني.

وأعرب المدير الإقليمي لبرنامج الغذاء العالمي في تصريح صحفي عن سعادته بالزيارة وقال: الزيارة تأتي كجزء من برامجنا ونحن سعداء في اللقاء بمسؤولي المركز وفي مقدمتهم الدكتور عبدالله الربيعة، كذلك ناقشنا المشروعات والبرامج في اليمن أو في دول الأخرى.

وأضاف: للمركز دور ريادي في العمل الإنساني ليس في منطقتنا فقط، بل في مناطق أخرى من العالم وهو مثال يحتذى به، وزيارتنا اليوم تأتي لتنسيق الأعمال، متطلعين إلى تحسين أداءنا إذ لا بد من النقاش مع الشركاء، والمركز شريك رسمي ومهم للبرنامج ، ونفخر بالشراكة وعلاقتنا.