” السيسي ” ينفي وجود أزمة بين مصر والسودان وإثيوبيا

القاهرة(صدى):

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، عدم وجود أزمة بين الدول الثلاثة ” مصر والسودان وأثيوبيا ” ، حيث قال ” كونوا مطمئنين تماماً في مصر وإثيوبيا والسودان، فيه قادة مسؤولون، التقينا و اتفقنا لا يوجد ضرر على أحد ” .

وأشار ” السيسي ” خلال القمة الثلاثية المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية ” أديس أبابا ” ، على هامش القمة الإفريقية، إلى أنه تم التأكيد على أن مصلحة الدول الثلاث واحدة و صوتهم واحد، مؤكداً على عدم وجود أزمات بينهم.

وتم منذ قليل، اختتام القمة الثلاثية التي ضمت قادة الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، والتي تمت خلال جلسة مغلقة بشأن أزمة سد النهضة الإثيوبي.