” عز السعودية ” تدعم قيادة المملكة بـ35 لوحة في معرض القاهرة للكتاب

القاهرة(صدى):

شهد جناح المملكة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ49، مشاركة مبادرة ” عز السعودية ” لأول مرة، بإجمالي 35 لوحة إنفوجرافيك.

وأوضح صاحب فكرة المبادرة عبدالعزيز حسن، أن اللوحات تحتوي على معلومات هامة عن المملكة وتاريخها والإنجازات والمشروعات التي حدثت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمختلف اللغات.

وأكد أن المبادرة انطلقت بالجهود الذاتية من استشعارها للواجب الوطني تجاه ما تقوم به قيادة المملكة الرشيدة من جهود ضخمة لضيوف الحرمين الشريفين، وردًا على كل من يحاول أن يقلل أو يشكك في هذه الجهود الضخمة، كما تأتي موازية للمجهودات الحكومية المميزة التي تقوم بها وزارة الثقافة والإعلام.

كما أشار إلى مشاركة أكثر من 60 مترجمًا من المتخصصين في المبادرة، ودوره في تصميم الانفوجرافيك لكل هذه المعلومات، مثمنًا دور الملحقية الثقافية بقيادة الدكتور خالد النامي.