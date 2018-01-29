ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى بالهجوم على الأكاديمية العسكرية في كابول

كابول(صدى):

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية دولت وزيري، أن حصيلة ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف قاعدة عسكرية غرب العاصمة الأفغانية كابول صباح الاثنين، ارتفعت إلى 11 قتيلاً جميعهم من أفراد الجيش الأفغاني، مضيفًا أن 16 فردًا آخرين أصيبوا في الهجوم. وكان المسؤول الأفغاني صرح في وقت سابق، بأن اثنين من المسلحين الخمسة فجرا نفسيهما في بداية الهجوم، كما قتل اثنان آخران، وألقت قوات الأمن القبض على المسلح الخامس.

يشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي تبنى في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي “تلغرام” الهجوم على الأكاديمية العسكرية في العاصمة كابول.