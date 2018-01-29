بالصور.. ” التجارة ” تضبط 25.800 علبة لمنتج ” الفكس ” مغشوشة
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الإثنين، عن ضبط 25.800 علبة لمنتج ” الفكس ” جاهز للبيع، وعبوات فارغة معدة للتعبئة، وملصقات لتزوير بيانات المنتج.
ونشرت وزارة التجارة والاستثمار، عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، صور تظهر فيها هذه المضبوطات، حيث تم ضبط 22 برميل بسعة 50 كجم، تحمل مواد دهنية وزيوت مجهولة المصدر.
كانت الوزارة قد نشرت من قبل، تغريدة لها عبر ” تويتر ” ، تُعلن فيه عن حملة ستقوم بها لضبط أكثر من 11 ألف عبوة ” فكس ” مغشوشة ومقلدة، بوضع عبارة ” صنع في ألمانيا ” قبل توزيعها للأسواق.
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