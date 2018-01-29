” السعودية للكهرباء ” : عطل فني طارئ وراء انقطاع الخدمة عن بعض المشتركين في جدة

نايف السالم(صدى):

قدمت الشركة السعودية للكهرباء اعتذارها لعدد من المشتركين في مدينة جدة بعد انقطاع الخدمة الكهربائية عنهم صباح اليوم ، وذلك بسبب عطل فني طارئ بالشبكة الكهربائية، مؤكدة أنه تم إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين خلال عشرون دقيقة.

وأوضحت الشركة أن عطل فني طارئ في محطة تحويل أدى إلى انقطاع الخدمة الكهربائية عن بعض المشتركين لعدة دقائق، وتم على الفور استنفار كامل الفرق الفنية والصيانة إلى موقع العطل، والعمل على إعادة الخدمة الكهربائية بشكل تدريجي إلى كافة المشتركين، معبرة عن أسفها لمثل تلك الأعطال الطارئة الخارجة عن إرادتها.

وأضافت الشركة أنه بفضل جهود الفرق الفنية المتخصصة تم خلال عشرون دقيقة فقط إعادة الخدمة لجميع المشتركين المتأثرين، وأن الشبكة الكهربائية تعمل في الوقت الحالي بشكل طبيعي، مشيدة في الوقت نفسه بجاهزية الفرق الفنية وفرق الصيانة بالشركة، وسرعة تفاعلها مع العطل وإصلاحه خلال وقت قياسي.