طيران الاحتلال الإسرائيلي ينتهك أجواء الجنوب اللبناني

القدس المحتلة(صدى):

واصل طيران الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق العديد من المدن والقرى اللبنانية، منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم، أن الطيران الإسرائيلي انتهك أجواء الجنوب اللبناني الليلة الماضية، من فوق بلدة كفركلا، حيث نفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش الحدودية عائدة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أفاد البيان أنه شوهد تحليق للطيران الحربي التابع للاحتلال الإسرائيلي على علو منخفض فوق مناطق الزهراني جزين وحاصبيا.