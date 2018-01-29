ارتفاع ثروة الوليد بن طلال بعد يومين من الإفراج عنه

علي القحطاني(صدى):

تضاعفت فرحة الأمير الوليد بن طلال، بعد ارتفاع قيمة أصوله وثروته إلى ما يقرب من 900 مليون دولار، عقب الإفراج عنه منذ يومين.

وارتفعت قيمة أصول الأمير الوليد بن طلال، اليوم الإثنين، إلى 854 مليون دولار إضافية، أي ما يعادل 4.9% من قيمة ثروته، ليحتل المرتبة الـ71 عالميا بين مليارديرات العالم بعد وصول ثروته إلى 18.6%.

يذكر أن السلطات كانت قد أفرجت عن الأمير يوم السبت الماضي، على خلفية تسويات أجريت بينهما، بعد اتهامه في قضايا فساد.