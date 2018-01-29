3 شروط للحصول على دعم نمو التوطين بالقطاع الخاص من ” هدف “

علي القحطاني(صدى):

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” ، شروط الحصول على دعم نمو التوطين في منشآت القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الشرط الأول هو أن تحقق المنشأة نمواً في التوطين بدءاً من تاريخ 1/8/2017م.

وأضاف ” هدف ” ، أن الشروط تشمل أن لا يقل عمر الموظف عن 18 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً، وكذلك أن لا يكون الموظف طالباً منتظماً او متقاعداً أو لديه عمل تجاري خاص، وأن لا يزيد اجره عن 6 آلاف ريال شهرياً.

ويساهم ” هدف ” في الدعم بدفع نسبة من حصلة اشتراك التأمينات الاجتماعية نيابة عن المنشآت التي تحقق نمواً في أعداد الموظفين.