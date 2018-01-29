إحصائية صادمة عن جرائم الابتزاز توضح أبرز مطالب المبتزين للفتيات

نايف السالم(صدى):

كشفت إحصائية لوحدة مكافحة الابتزاز بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن أغلب مطالب المبتزين جنسية بنسبة 74% ، تليها المطالب المالية بنسبة 14%، ثم نسبة 12% لمطالب أخرى منها تخبيب المرأة على زوجها، أو التنازل عن مبالغ مالية عند المبتز، أو التنازل عن دعوى مقدمة ضد المبتز في المحكمة، أو التنازل عن المهر، أو التنازل عن المؤخر.

وأوضحت الهيئة أن الفئة العمرية ما بين 16-30 عاماً هم النسبة الأكبر في التعرض للابتزاز بنسبة 85% ، وتصدرت وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المحادثات الوسائل المستخدمة في الابتزاز بنسبة 57% لنفس الإحصائية، كما تشكل طالبات المرحلة الثانوية نسبة 41% من ضحايا الابتزاز.

وذكرت الهيئة في كتاب أصدرته الرئاسة للعام 2018، بعنوان ” جريمة الابتزاز ” لمؤلفه الرئيس العام للهيئة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن ضحايا الابتزاز تبين أن الصدارة من فئة عزباء بنسبة 58%، تليها المتزوجات 26%، فيما المطلقات 8%، ثم المخطوبات 7%، ثم الأرامل 1%..

يذكر أن الهيئة تحذر بصورة دائمة من الاستجابة لمطالب المبتزين, حيث يشهد الواقع أن 99% من حالات الابتزاز لا تنتهي بتحقيق طلب المبتز الذي قد يتمادى لمطالب أخرى، موضحة أن الابتزاز قد يقع من الرجل على المرأة والعكس أو من نفس الجنس.