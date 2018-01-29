تاكسي لندن الجديد الهايبرد TX Black Cab يدخل الخدمة رسمياً

لندن(صدى):

أطلقت شركة London EV أول تاكسي كهربائي جديد في العاصمة الانجليزية وهو TX Black Cab الهايبرد وكانت أول نسخة قد تم تسليمها لرجل يبلغ من العمر 46عام ويدعى ديفيد هاريس وكان من أول من قاموا بحجز السيارة عند فتح باب الحجوزات عليها في عام 2017.

وقالت الشركة أن الموديل الجديد سيسمح لهاريس بتوفير ما بين 699 و838 دولار في الشهر بفضل تخفيض نفقات الوقود والخدمات وتكاليف التشغيل. وتعتمد السيارة الجديدة على نظام الدفع الخلفي وتحمل بطارية ليثيوم أيون بقوة 31 كيلوواطذساعة توفر القوة للمحرك الكهربائي الذي يولد قوة 148 حصان وعزم دوران 255 نيوتن متر وهو ما يمكن التاكسي من التسارع من الثبات الى 100 كم في الساعة في 13.2 ثانية.

كما تبلغ سرعة هذا التاكسي القصوى 128 كم في الساعة كما يمكنه العمل علي الوضعية الكهربائية فقط لمسافة 128 كم , وعند انخفاض طاقة البطارية يعمل المحرك سعة 1.5 لتر ثلاثي الاسطوانات على توفير القوة للسيارة والسيارة على الوضعية الهايبرد يمكنها العمل لمدى 643 كم حيث تستهلك 1.3 لتر وقود لكل 100 كم.

ويبدأ سعر السيارة من 72.751 ألف دولار ترتفع الى 87.288 دولار فيما تتوفر حوافز على مثل هذه النوعية من السيارات تجعل سعرها يبلغ 77.737 ألف دولار.