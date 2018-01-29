الطائرات العسكرية النيوزيلندية تواصل البحث عن ركاب العبارة المفقودة

ويلينغتون(صدى):

قال دارين ويب من سلاح الجو النيوزيلندي أن الطائرات العسكرية تواصل تمشيط جزءًا من المحيط الهادي بحثًا عن المزيد من الناجين من عبارة مفقودة، وذلك بعد إنقاذ ثمانية أشخاص كانوا على متن زورق مطاطي جرفته المياه لأيام.

وأضاف ” ويب ” أنه تم نقل الناجين، ومن بينهم مراهقة فاقدة للوعي، بسلام إلى قارب صيد قريب في وقت متأخر يوم الأحد الماضي.

وذكرت التقارير أن العبارة البالغ طولها 17 مترًا والتي كانت تقل 50 شخصًا فُقدت في 20 يناير الجاري، بعد يومين من مغادرتها جزيرة نونوتي في رحلة طولها 250 كيلومترًا إلى بتيو في جزيرة كيريباتي.