أمطار رعدية تضرب مرتفعات مكة.. غدا

نايف السالم(صدى):

أعلن النظام الآلي للإنذار المبكر، اليوم الاثنين، تعرض مرتفعات منطقة مكة المكرمة بمدينة الطائف إلى حالة من الأمطار الرعدية.

وأوضح النظام عبر موقعه الإلكتروني أن الحالة تبدأ من الواحدة مساء غد الثلاثاء، وتنتهي في التاسعة مساء الأربعاء 14/5/1439هـ.

وأكد أن الحالة المطرية ينتج عنها تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط الرياح السطحية.