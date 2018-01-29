ارتفاع زوار محراب الرسول إلى 80 ألف زائر

نايف السالم(صدى):

أوضح عبدالواحد علي الحطاب، المشرف العام على إدارة العلاقات العامة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف، أن عدد الزوار بعد نقل المحراب ارتفع إلى أكثر من 80 ألف زائر، بعد ما كان 50 ألفاً فقط.

وأضاف خلال لقاءه ببرنامج ” في رحاب طيب “، أن نقل إمامة المصلين إلى محراب الرسول ” صلى الله عليه وسلم ” ، يهدف إلى تسهيل الوصول إلى المواجهة الشريفة والسلام على الرسول وصاحبيه.

وأشار إلى أن فكرة نقل المحراب، لافت إشادة واستحساناً من أصحاب الخبرة والعلم.