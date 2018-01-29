بعد ساعات من طرحها بالأسواق .. نفاذ كاميرا ” جوجل كليبس ” الذكية

نورة الشهري(صدى):

توقفت شركة ” جوجل ” عن استقبال طلبات الشراء الجديدة لكاميرا ” جوجل كليبس ” الذكية، والتي كانت قد طرحتها للبيع مؤخرا بشكل صامت وبسعر بلغت قيمته 249 دولاراً أمريكياً.

ووضعت الشركة عملائها الجدد على قائمة الانتظار، حيث ستقوم بإرسال بريد إلكتروني لهم في حالة توفر الجهاز مرة أخرى، حيث نفذت الكميات الجديدة من الكاميرا الذكية بالكامل، وذلك فى غضون ساعات قليلة من طرحها للبيع.

كما توفر الكاميرا الذكية تقنيات الذكاء الاصطناعي لالتقاط الصورة المناسبة عندما ترى شيئاً مثيراً للاهتمام، حيث يتوافر بها مجموعة من المستشعرات والخوارزميات الذكية التى تحلل المشهد وتلتقط اللحظات المهمة فقط.

وتمتاز كاميرا “جوجل كليبس ” بأنها تعمل بدون شحن لفترة تصل إلى ثلاث ساعات تقريباً، وذلك مع منفذ USB- C للشحن السريع، كما زودت الكاميرا بمساحة تخزين تصل إلى 16 جيجابايت، بالإضافة لإمكانية نقل الصور للهواتف الذكية لاسلكياً.