5 أشياء عليك أن تقبليها إذا أردت علاقة ناجحة

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعية ، أن تحبي شخصاً يمكن أن يكون أمراً سهلاً، ولكن التعامل معه كشريك حياتك ليس كذلك دائماً ، لذلك فهناك بعض الأمور التي ينبغي عليك تقبلها إذا كنت ترغبين بعلاقة ناجحة وجيدة.

1_ كلنا نرتكب الأخطاء

ليس هناك شخص كامل الأوصاف، وأن تتوقعي أن يكون شريكك استثناءً من هذه القاعدة أمر مثير للسخرية، فكلنا بشر، لذلك نحن جميعاً نرتكب الأخطاء بين وقت وآخر. اعترافك بارتكاب الأخطاء يسهل عليك قبول أخطاء شريكك، وهو لن يكون دائماً قادراً على معرفة ما فعله من خطأ. صحيح أن هناك أوقاتاً يكون الخطأ واضحاً إلى حد أنك ستدهشين كيف أنه لا يدرك أنه أخطأ، وأن عليك تنبيهه ليدرك ذلك. تذكري أنه ليس دائماً الأكثر ذكاء. لكن أيضاً هناك بعض الأخطاء التي يصعب غفرانها مثل الخيانة، فهي مما يصعب نسيانه وغفرانه. بعض الأشياء واضح تماماً لدى الجميع أنها خطأ.

2- لا يمكنك تغيير الطرف الآخر

لا يمكنك تغيير الشخص الذي ارتبطت به.عندما أقمت علاقة مع هذا الشخص، كان واضحاً لك أنك لا تعرفين كل شيء عنه، كأسلوبه في الحياة أو كيف يتعامل مع أصدقائه. وكل ما تعلمين عنه هو أشياء عامة، وها أنت تتعرفين عليه أكثر مع الوقت. لذا عليك قبوله كما هو فلا يمكنك إجبار شخص على التصرف بطريقة معينة؛ لأنك تعتقدين أنه يجب عليه ذلك. وإذا وجدت أنك لا تستطيعين قبول هذا الشخص عليك أن تفكري جيداً ما إذا كنت تريدين حقا أن تستمري في هذه العلاقة.

اقبلي بالآخر كما هو، بصفاته الحسنة والسيئة، إذا كان لديه صفة تزعجك، حاولي التعامل معها لا تغييرها. وتذكري أنك في علاقتك بزوجك أنت شريكته، ولست أمه أو مربيته.لا يمكنك أن تملي عليه طوال الوقت ما يجب عليه القيام به ومحاولة جعله شخصاً آخر على مزاجك.

3- لن تكون كل الأشياء سهلة

جميع الأزواج يمرون بمشاكل وهذا أمر طبيعي، وهي تعد اختباراً لعلاقتهم، منها مادية وخلافات وأوقات صعبة. وفي الحقيقة إذا لم توجد تلك المشاكل فلا بد أن هناك خللاً في العلاقة. أن تتشاركي حياتك مع شخص آخر ليس أمراً سهلاَ، بل يحتاج لبذل كثير من الجهد. الثقة والتواصل هي أهم أجزاء في أي علاقة.

بما أنكما شخصان مختلفان، فهذا يعني أنكما لن تتفقا على كل شيء. لن تحبا الذهاب إلى الأماكن نفسها ولا تناول الطعام نفسه، لكن لا تدعي هذه الأشياء الصغيرة تقف عقبة في طريق سعادتكما.

4- اقبلي الاعتذار

بما أننا جميعاً نخطئ، علينا أن نعتذر.لا شك أنك تعرفين مدى الإحباط الذي يصيبك عندما تعتذرين بإخلاص لشخص ما ويرفض قبوله، وتعرفين كم هو شعور سيء، لذلك لا تجعلي الآخرين يشعرون بالشعور نفسه، واقبلي الاعتذار ما أن يبادر به. بعد أي خلاف يجب أن يكون هناك اعتذار من أحد الطرفين أو كليهما. الاعتذار مهم جداً لأنه يسمح للحياة بأن تسير مجدداً بهدوء.

5- اقبلي الحب

القول بقبول الحب أسهل من ممارسته، خصوصاً إذا كنت لم تصادفي من يحبك من قبل. العلاقة الجيدة والصحية تتطلب الكثير من العمل، لكنها تستحق كل الجهد. ومشاركة حياتك مع شخص تحبينه ويحبك هي من أفضل الأشياء التي يمكن أن تحصلي عليها.

عندما يقول لك زوجك أنه يحبك، صدقيه. اقبليه كما هو وليس كما تتخيلينه. إذا كنت في علاقة جيدة، فلا بد أن تدركي أن الأمر قد يستغرق كثيراً من الوقت بالنسبة لمعظم الرجال لإخبار شخص آخر بأنهم يحبونه، خاصة إذا كان قد عانى من علاقة سيئة قبل ذلك. لا تجعليه يشعر بالسوء حيال ذلك.

اقبلي فكرة أن الشخص الذي تعيشين معه قد لا يظهر لك الحب بنفس الطرق التي تتوقعينها أو تقومين بها حياله. بعض الناس بحاجة إلى سماع أشياء لطيفة وبعض الناس يحتاجون إلى قضاء وقت جميل معاً. نحن جميعاً بحاجة إلى أشياء مختلفة لنشعر بأننا محبوبون. ربما لن يكون هذا أمراً سهلاَ باستمرار، لكنه دائماَ يستحق الكثير من الجهد والعناء.