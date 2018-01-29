قطار ” سار ” ينقل النصر وجماهيره في رحلة العودة من القصيم

نواف السالم(صدى):

تستقل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، مساء غد الثلاثاء، قطار ” سار ” للركاب خلال رحلة العودة المتجهة من محطة القصيم إلى الرياض، وذلك بعد نهاية مباراة النصر أمام نظيره التعاون ضمن مباريات دوري المحترفين.

وقال الحساب الرسمي لنادي النصر على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” ، أن المدير العام للتسويق والاتصال المؤسّسي في الشركة السعودية لخطوط الحديدية ” سار ” الأستاذ عمار النهدي، رحب بأعضاء نادي النصر من مسؤولين وإداريين ولاعبين على متن قطارات ” سار ” .

وأكد ” النهدي ” أن استضافة النصر تأتي ضمن إطار سياسة الشركة التي تنتهجها لمد جسور التعاون مع القطاع الرياضي، الذي يعتبر من أهم القطاعات الفاعلة والمؤثرة في المجتمع، وذلك من خلال دعوة وتشجيع كافة الأندية في المملكة، لاختيار ” قطار الشمال ” وسيلة للسفر خلال تنقلاتهم بين المحطات الأربع في كل من: الرياض، المجمعة، القصيم، وحائل.

وفي الجانب ذاته، ثمن الأمين العام لنادي النصر، محمد المسبل، التعاون الإيجابي الذي وجده النادي من المسؤولين عن قطار ” سار “، وقال إنَّ هذه المبادرة لا تستغرب من شركة رائدة في مجال النقل، تجاه الأندية وهذه هي الرحلة الأولى للنصر وستتبعها رحلات قادمة للمدن التي تصلها رحلات القطار ويكون للفريق مباريات بها.