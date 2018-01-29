أول فيديو للأمير الوليد بن طلال بعد مغادرته فندق الريتز كارلتون

عادل الحربي (صدى):

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين مقطع فيديو قصير للأمير الوليد بن طلال بعد مغادرته فندق الريتز كارلتون أول أمس السبت.

وكانت الجهات المعنية قد أطلقت سراح الأمير الوليد بن طلال بعد أكثر من شهرين على توقيفه في فندق “الريتز كارلتون” بالرياض.

ونفى الأمير الوليد بن طلال في مقابلة قبل خروجه الشائعات المتداولة حول تعرضه لإساءة المعاملة، وأكد أنه يلقى معاملة طيبة، ووصف شائعات إساءة معاملته بأنها محض كذب.