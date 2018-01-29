سرقوا مطاعم ومحال حلويات.. اللصوص الخمسة في قبضة شرطة الرياض

سعيد العجل(صدى):

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه استكمالاً لجهود الأجهزة الأمنية الرامية لمكافحة جرائم السرقات والاستيلاء على المركبات والسطو على المحلات التجارية وسلبها تحت تهديد السلاح ، وعلى ضوء ما ورد لمراكز شرطة العاصمة من بلاغات ، تم تداول مقاطع فيديو لبعض منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونظراً لخطورة ذلك ، لما فيه من تعدٍ على الممتلكات وترويعٍ للآمنين ، فقد عمِدَت إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض الى وضع الخطط اللازمة والكفيلة بالإطاحة بمرتكبي تلك الجرائم وزرع المصادر والتغلغل في أوساط المشبوهين ومقارنة الأساليب الإجرامية وحصرها.

ووفقًا لما تم اتخاذه من إجراءات ، فقد تم حصر الاشتباه في خمسة أشخاص أشارت الدلائل إلى تورطهم بارتكاب عدد من تلك الحوادث، وأسفرت الجهود – بفضل الله تعالى- من القبض عليهم في كمائن محكمة (مواطنين ويمنيين وسوري/جلهم في العقد الثالث) تمثلت جرائمهم في الاستيلاء على المركبات واستخدامها في السطو على عدد من المطاعم ومحال بيع الحلوى وسرقتها تحت تهديد السلاح ، تركز معظمها في أحياء جنوب وغرب العاصمة الرياض .

جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص ، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية .

وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وان الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه ، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.