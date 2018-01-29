مراسل قناة إيرانية يفضح مخطط طهران الإرهابي في اليمن

فهمي محمد(صدى):

تسعى إيران إلى فرض سيطرتها على الأراضي اليمنية وانتهاك حرمتها وتخريبها من خلف نقاب يحجب دورها في هذا الوضع المأسوي اليمني، وذلك من خلال مليشيات الحوثي الإرهابية التي زودتها بأسلحة وعتاد بمساعدة قطرية.

ولم يصبح هذا المخطط الإرهابي الثلاثي مجرد احتمالات، حيث يوجد العديد من الأدلة التي تثبت تورط اليد الإيرانية الخفية وراء انتهاكات الحوثيين في اليمن وبطشهم للنساء والشيوخ والأطفال.

وجاء وجه جديد في الصورة الثلاثية الإيرانية القطرية الحوثية، ليستكمل مسيرتهم التخريبية في اليمن، وهو مليشيات المجلس الانتقالي التي اقتحمت العاصمة المؤقتة عدن أمس.

ومن الدلائل التي توضح تورط إيران في انفجار الوضع العسكري والأمني في عدن، اقتحام مراسل قناة المسيرة الإيرانية عبدالرحمن وجيه الدين، للأمانة العامة لمجلس الوزراء في خورمكسر خلال أحداث أمس ضمن صفوف مليشيات المجلس الانتقالي.