تعليم مكة تستضيف 370 طالبا في مسابقة الأولمبياد الوطني التاسع للروبوت

سعيد العجل(صدى):

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة بمشيئة الله تعالى الاسبوع القادم للفترة من الفترة 17 – 22 / 5 / 1439هــ المرحلة النهائية للمنافسات مسابقة الأولمبياد الوطني التاسع للروبوت بمكة ” للبنين ” وذلك على مستوى الإدارات العامة للتعليم بالمملكة العربية السعودية والتي يُشارك فيها 370 طالباً بمختلف المراحل الدراسية .

وتأتي هذه المسابقة لما يحظى به النشاط الطلابي في المملكة العربية السعودية باهتمام كبير من خلال القائمين على العملية التعليمية حيث يلعب دوراً مهماً في تنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم في مراحل التعليم العام كما أنه يمثل جزءاً مهماً للعملية الشاملة واستجابة لذلك بادرت الإدارة العامة للنشاط الطلابي بوزارة التعليم بوضع حزمة من المشروعات والبرامج ومنها مشروع الأولمبياد الوطني التاسع للروبوت 1439 هــ والذي ينطلق من الأندية العلمية بالمدارس ويستهدف مشاركة العديد من الطلاب أصحاب الميول العلمية بمختلف مراحلهم.

ومسابقة الأولمبياد هي مسابقة علمية تنافسية تمزج العلوم والرياضيات والتقنية والهندسة بحيث يجتمع فيها الطلاب بشكل فرق تنافسية من خلال مجموعة من التحديات ومسابقات الروبوت المتعددة

وتهدف المسابقة لتحقيق أهداف سياسة التعليم بالمملكة العربية السعودية وتنمية الخبرات العلمية والعملية في مجال الروبوت وتوظيفها لخدمة المواد التعليمة ومنح فرصة التفكير والتخطيط للقيام بمشاريع مستقبلية وبلورة وربط تطبيقات العلوم والهندسة بعمل تقني متكامل وتنمية مهارات البحث العلمي ” الاستقصاء -الملاحظة -التجربة -التحليل ” وصقل مهارات العلمية وتطبيقها عبر التنافس الشريف وتأهيل الطلاب لتمثيل المملكة بشكل مشرف في المنافسات الإقليمية والدولية.

وقد رحب المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بالمشاركين في مسابقة الأولمبياد الوطني التاسع للروبوت بمكة متمنياً التوفيق للجميع .