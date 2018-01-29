فرع المياه بالجبيل ينظم حملة التبرع بالدم لموظفيه

إبراهيم الزهراني(صدى):

نظم فرع الادارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الجبيل ، حملة تبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم والمختبر بمستشفى الجبيل العام .

وشهدت الحملة إقبالا كبيرا من الموظفين الذي يعد عملاً إنسانياً نبيلاً يساهم في إنقاذ حياة المرضى.

من جانبه قدم مدير فرع الادارة العامة لخدمات المياه بمحافظة الجبيل المهندس صالح بن نوار الغامدي شكره لجميع الموظفين المتبرعين بالدم على هذا العمل العظيم، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يكتبها في ميزان حسناتهم.

وتوجه بالشكر أيضا للعاملين في بنك الدم بمستشفى الجبيل العام على الجهود التي يبذلونها في سبيل دعم مخزون الدم، والتواجد في كل مكان من أجل هذا الهدف الإنساني النبيل.